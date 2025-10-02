Новини
Розови хапчета изиграха лоша шега на помориец
Автор: Екип Burgas24.bg 11:06Коментари (0)46
©
Вчера около 15:20 ч. на поморийската улица "Поп Сава Катрафилов“ служители от Районно управление – Поморие извършили проверка на 25-годишен помориец. Полицаите намерили в него и иззели девет розови хапчета - екстази.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.








