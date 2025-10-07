ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ръководството на "Елените": Това беше природно бедствие, а не следствие от човешка намеса
Ето какво гласи позицията:
"С дълбока скръб и съпричастност към трагедията, която засегна нашия регион, ръководството на ваканционно селище "Елените“ изразява своите искрени съболезнования към семействата на загиналите и пострадалите при бедствието.
Това, което преживяхме, беше неочаквана и опустошителна природна стихия, пред която човекът и неговите съоръжения са безсилни. Измерените валежи показват безпрецедентна ситуация Собствената метеорологична станция, разположена на територията на ваканционно селище "Елените“, е регистрирала 340 литра дъжд на квадратен метър в рамките на няколко часа.
Това е количество, многократно надвишаващо месечната норма за региона и потвърждава изключителния мащаб на явлението.
По данни от други източници и наблюдения в района на Стара планина количеството валежи нагоре по водосбора е било още по-голямо, което обяснява внезапното и масирано придошло количество вода. От планинските склонове се спусна внезапна водна вълна, придружена от дървесна маса, наноси и камъни, която причини тежки щети както в района на Елените, така и в други населени места в страната.
Това беше природно бедствие от изключителен мащаб, а не следствие от човешка намеса. Природата показа сила, каквато инфраструктурата не може да спре.
Съзнавайки общественото напрежение и многото спекулации, искаме ясно да заявим, че всички сгради и съоръжения на територията на ваканционно селище "Елените“ са изградени законно, по одобрени проекти и с необходимите разрешителни. В основата на комплекса съществува масивен отводнителен колектор с ширина около 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, който повече от 30 години функционира безпроблемно и успешно отвежда дъждовните води от планината към морето.
Въпреки това, при такава безпрецедентна водна маса, дори най-здравите инженерни решения са безсилни пред природата. В момента, когато в различни части на страната също има наводнения, включително на места, където няма нито река, нито дерета, нито строителство, става ясно, че това не е въпрос на локален проблем, а на климатичен екстремум, който засяга всички.
Не търсим оправдания – търсим решения и сътрудничество Ръководството на ваканционно селище "Елените“ поема своята морална отговорност да подпомогне пострадалите, да съдейства на институциите и да участва в пълното възстановяване на района. Нашите екипи вече работят за разчистване, оценка на щетите и осигуряване на безопасност на територията на комплекса.
Същевременно, призоваваме държавните институции да окажат реална подкрепа – както в спешното възстановяване, така и в превенцията срещу бъдещи подобни бедствия. Това е момент, в който държавата трябва да бъде до своите граждани, а не срещу тях. Не можем да позволим фокусът да се измести от помощта към пострадалите към търсене на виновни там, където няма такива.
Призив към държавата: превенцията спасява животи Бедствието при Елените показа нещо очевидно – времето е станало по-екстремно, а системата за превенция и ранно предупреждение – недостатъчна. Необходими са: - редовно почистване на деретата и водосборите; - контрол на сечите в горните части на планините; - изграждане на мониторинг за валежи и автоматично известяване при риск от порой. Това не са пожелания – това са уроци, платени с човешки животи.
Нашите мисли са с хората, които загубиха близки, домове и труд. Ръководството на ваканционно селище "Елените“ ще продължи да оказва пълно съдействие на институциите и да помага на пострадалите. Нека това бедствие не бъде повод за обвинения, а за единство, действие и отговорност.
Природата няма вина. И ние нямаме враг – освен собственото си бездействие."
Ръководството на ваканционно селище "Елените“
