Руски танкер, идващ от Новоросийск, разтоварва необезпокоявано петрол в района на Созопол, видя "Burgas24.bg".



Това се случва в непосредствена близост до морския град, на по-малко от 15 км., пише общественикът Кръстьо Пеев. По данни на сайта vesselfinder плавателният съд е тръгнал от KTK Oil Term в югозападното руско пристанище на 12 август.



От предоставените от Пеев кадри се вижда как руският плавателен съд TOSKA и българският TIGANI са скачени и прехвърлят помежду си суровини въпреки санкциите на Европейския съюз срещу Русия след нахлуването на Москва в Украйна.



"Burgas24.bg" припомня, че от февруари 2023 г. в сила са ограничения, които забранявят вноса и трансфера на петрол и петролни продукти по море от Русия към Европейския съюз. Първоначално страната ни получи дерогация за внос на руски нефт, само при определени условия (за локална преработка и износ за Украйна). Все пак от 1 март 2024 г. България окончателно забрани вноса.



Към момента няма информация за реакция от страна на българските институции по случая.