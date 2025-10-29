ЗАРЕЖДАНЕ...
Рутинна проверка в Камено приключи с белезници
При претърсване на лекия автомобил под предната лява седалка е открита цигарена кутия, съдържаща саморъчно свита цигара и зелена листна маса с тегло около 5 грама, който реагирали при направения полеви наркотест на метамфетамин.
Водачът е придружаван от 30-годишен бургазлия, като и двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
