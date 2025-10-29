Вчера около 14:15 ч. служители от Районно управление – Камено спрели за проверка лек автомобил "Ауди А 6“, управляван от 27-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на наркотични вещества - метамфетамин.При претърсване на лекия автомобил под предната лява седалка е открита цигарена кутия, съдържаща саморъчно свита цигара и зелена листна маса с тегло около 5 грама, който реагирали при направения полеви наркотест на метамфетамин.Водачът е придружаван от 30-годишен бургазлия, като и двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.