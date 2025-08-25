ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
"В Приморско беше заснет един от най-редките и застрашени морски бозайници – тюленът-монах. Истинска победа за природата!", пишат те. Снимката е направена на Маслен нос.
Той е част от Червената книга на България. Приема се за изчезнал след 1997 г. в Черно море.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Съветници с предложение за ремонт на спортната площадка на училищ...
09:53 / 25.08.2025
Голям пожар в местността "Свети Георги" в Сливен, 6 екипа се боря...
15:06 / 23.08.2025
Районен съд – Несебър с позиция след твърдения за техен съдия
17:22 / 22.08.2025
В Бургаско сме 11-о място по заплати, но пък много работим
16:54 / 22.08.2025
Пиян украинец с челен сблъсък с кола и автобус
11:29 / 22.08.2025
Започна строежът на дом за стари хора в Лозарево
11:10 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
20:48 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:35 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета