Сам си е виновен! Напи се, подкара каруца, удари се там, където най-силно можеше да го заболи
Автор: Николай Парашкевов 12:12Коментари (0)11
39-годишен мъж от карнобатското село Екзарх Антимово стигна до нелеп инцидент, след като подкара каруца пиян, съобщиха от МВР.

В късния следобед вчера на ул. "Девети юли" в населеното място, поради загуба на контрол, самостоятелно катастрофира каруца с кон, управлявана от 39-годишен мъж от същото село, която първоначално излиза извън платното за движение, а впоследствие се блъска в крайпътен бордюр.

От удара управляващият каруцата пада на земята и се удря в областта на слабините.

Същият е тестван за употреба на алкохол, като дрегера отчел 1.40 промила.

Работата по случая продължава.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
