Сам си е виновен! Напи се, подкара каруца, удари се там, където най-силно можеше да го заболи

© 39-годишен мъж от карнобатското село Екзарх Антимово стигна до нелеп инцидент, след като подкара каруца пиян, съобщиха от МВР.



В късния следобед вчера на ул. "Девети юли" в населеното място, поради загуба на контрол, самостоятелно катастрофира каруца с кон, управлявана от 39-годишен мъж от същото село, която първоначално излиза извън платното за движение, а впоследствие се блъска в крайпътен бордюр.



От удара управляващият каруцата пада на земята и се удря в областта на слабините.



Същият е тестван за употреба на алкохол, като дрегера отчел 1.40 промила.



Работата по случая продължава.