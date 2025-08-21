ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сам си е виновен! Напи се, подкара каруца, удари се там, където най-силно можеше да го заболи
В късния следобед вчера на ул. "Девети юли" в населеното място, поради загуба на контрол, самостоятелно катастрофира каруца с кон, управлявана от 39-годишен мъж от същото село, която първоначално излиза извън платното за движение, а впоследствие се блъска в крайпътен бордюр.
От удара управляващият каруцата пада на земята и се удря в областта на слабините.
Същият е тестван за употреба на алкохол, като дрегера отчел 1.40 промила.
Работата по случая продължава.
