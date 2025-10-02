Новини
Сарафов прехвърли случая в Каблешково на Районна прокуратура-Варна
Автор: Илиана Пенова 12:04Коментари (0)277
©
По разпореждане на и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство за предполагаемо насилие над дете в детска градина в град Каблешково, община Поморие, е прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

Очаква се делото да бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, който да извърши анализ на събраните материали и да прецени има ли достатъчно доказателства за привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.

За срочното приключване на разследването по случая засилена методическа помощ ще бъде оказвана и от прокурори от Върховна касационна прокуратура.



