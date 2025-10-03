Сблъсък между каруца и "Опел" на пътя Равнец – Братово

© Вчера около 09:20 ч. на пътя Равнец – Братово, км. 14, лек автомобил "Опел Корса“, управляван от 88-годишен мъж от Равнец, поради движение с несъобразена с релефа на местността скорост е застигнал и блъснал отзад каруца с животинска тяга, управлявана от 81-годишен мъж от Равнец.



Човекът от тегленото от кон превозно средство, пада от удара на земята и получава фрактура на лопатката на лявото рамо и нараняване по корема и главата. Той е настанен е за лечение в УМБАЛ – Бургас.