От проверка на пътя до ареста – това се случи с мъж, който карал АТВ без регистрационни номера и без шофьорска книжка, а в дома му били открити наркотици.

Проверка на пътя

Вчера около 12:45 ч. в село Изгрев служители от Районно управление – Царево спрели за проверка АТВ, управлявано от 43-годишен мъж. Установено е, че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред и е без регистрационна табела.

Водачът заявил, че шофьорската му книжка е изгубена или открадната. Той е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Мъжът обаче е отказал тест за употреба на наркотични вещества, като и преди е отказвал подобна проверка. Той не е пожелал да даде кръв и урина за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, съобщава Burgas24.bg.

Претърсване

При извършено претърсване в обитаваното от него жилище в село Изгрев са открити около 5 грама метамфетамин, три угарки от цигари с марихуана и пластика със следи от бяло кристалообразно вещество, чийто състав е в процес на изясняване.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Царево.