Шофьор от вътрешността на страната си помисли, че тези номера минават по морето

© Burgas24.bg Вчера около 12:00 ч. в Царево служители от Районно управление – Царево спрели за проверка лек автомобил "Мерцедес“, с пловдивска регистрация, управляван от 32-годишен мъж от Съединение. Униформените установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 2,28 промила.



Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.