В събота около 08:40 ч. в средецкото село Загорци, при излизане от десен завой, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътно дърво, лек автомобил "Мицубиши Лансер“, управляван от 46-годишен софиянец.В колата са се придвижвали още двама мъже. Нито един от тримата не е получил сериозни наранявания от инцидента. Те са прегледани в УМБАЛ Бургас и освободени за домашно лечение.