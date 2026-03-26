Вчера около 18:55 ч. на ул. "Ясен“ № 8 в Свети Влас самостоятелно катастрофирал лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 46-годишна украинска гражданка, пребиваваща в града с временна закрила.Пристигналите на място полицейски служители от Районно управление – Несебър установили, че жената е шофирала след употреба на алкохол с концентрация 2,22 промила. Водачката е задържана за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.