Шофьорът от фаталната катастрофа с две жертви край Малко Търново – Сергей Мицик, изрази в съдебната зала съжалението си за случилото се. Той подчерта, че за първи път в шофьорската му кариера се случва подобен инцидент, предаде репортер на Burgas24.bg.

В съдебната зала стана ясно, че подсъдимият има приятел в България, който е изявил желание да приюти арестувания в Слънчев бряг, ако той получи мярка “Домашен арест". Мицик сподели още, че няма намерение да се укрива или да напуска страната.

Защитата

По думите на адвоката на украинския шофьор все още не може да се каже категорично каква е причината за катастрофата. Юристът определи версията с ръчната спирачка като “най-лесната" за предявяване.

Според защитата, между спирането на возилото и трагедията са минали около 10 минути, а това повдига въпроса защо автобусът не е тръгнал на заден ход веднага след паркирането му.

Автобусът е минал технически преглед, включително на всички системи преди тръгването му от Одеса, стана ясно в съдебната зала.

Обвинението

След оглед на автобуса е отбелязано, че ръчната спирачка не е била задействана, а автобусът не е бил включен на скорост, заяви прокурорът по делото в съдебната зала. Минимумът на предвиденото наказание е 10 години затвор.

Според държавното обвинение арестуваният може да се укрие, ако бъде пуснат от ареста.