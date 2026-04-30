Защитата на Сергей Мицик – шофьорът на автобуса от фаталната катастрофа край Малко Търново – е оттеглила частната жалба срещу определението на Окръжен съд – Бургас, с което му бе наложена мярка за неотклонение "задържане под стража“. Така въззивният съдебен състав прекрати производството, предаде репортер на Burgas24.bg.

Припомняме, че на 22 април автобус, пътуващ от Одеса до Истанбул с туристическа цел, е останал без гориво край Малко Търново. Това наложило се да отидат до близка бензиностанция, за да се налее гориво в туба. Автобусът обаче бил оставен на голям наклон. След зареждането той потеглил назад вместо напред и пропаднал в дълбоко дере.

37-те пътници и двамата шофьори – всички украински граждани – са били извадени. За това помогнал граничен полицай. За съжаление двама от пътниците загинаха. Шестима души бяха транспортирани към болници в Бургас, а други десет – в Центъра за спешна медицинска помощ в Малко Търново.

