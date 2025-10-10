ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще паднат ли цените на имотите в районите, засегнати от наводненията край морето?
"Опитът ми от предходни години, в които също сме ставали свидетели на подобни наводнения в други райони, е че след това сградите и имотите, които са пострадали, се освежават и се продават на доста по-ниски цени. Сега това, на което станахме свидетели, е доста по-сериозно – визирам "Елените“.
То тепърва ще се отрази на пазара. Според мен самите купувачи ще бъдат доста по-внимателни не само към инвеститора и сградата, която имат желание да купят, но и към местоположението“, коментира специалистът.
Диана Иванова обясни, че някои от инвестициите вече показват, че са рискови, както е в случая луксозният комплекс в Елените, който се наводни и се оказа, че е построен на неподходящото място.
“Някои инвестиции показват вече, че са доста рискови. С особено внимание ще бъде пазарът с ваканционни имоти в тези райони и има много злоупотреби с терените, върху които са построени жилищата.
Тук не става лошо качество на строителството, а има такава голяма щета с погибване на имота, защото е в състояние, в което е по-добре да събори и да се построи отново. Има такива вили.
По принцип в този период на годината интересът от купувачите е по-скоро в градски региони, а през пролетта и лятото има интерес към подобни ваканционни имоти.
Към този момент няма спрени обяви за продажба на имоти от ваканционните селища. В последните 5-6 дни има актуализиране на обявите и в Елените. Цените са същите. В момента там има и цена от над 2000 евро на кв./м.
Във вътрешността на ваканционните селища има цени, които са от хиляда до 1500 евро на квадратен метър, но е от значение какъв е комплексът, какво предлага, кой е инвеститорът, какви са добавените услуги, които има на територията на комплекса“, обясни още Диана Иванова.
