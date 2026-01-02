Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в морски курорт са двойни!
"Започнаха със спекулата! Цената преди Нова година беше 1.53 евро, сега е 3 евро", коментира човекът.
От снимките виждаме, че за престой 44 минути той е платил 3 евро.
Анонимен
преди 26 мин.
След като друржавата отсъства, така ще е.
Анонимен
преди 50 мин.
Това беше ясно отдавна, че ще има спекула. Гответе се за двойни цени навсякъде.
Анонимен
преди 1 ч. и 39 мин.
Има решение за всичко, ама Ганя си гледа консуматорството. Един месец никой да не купува нищо, освен крайно необходимото, и са готови. За еврото беше същото - всички си изтеглят парите от банките, става банк рън и от ЕС сами няма да ни пуснат. Решения безброй, ама никой не чете и не се интересува. Явно така им харесва на хората, така че да не мрънкат.
