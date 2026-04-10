Силна градушка удари района на Поморие преди минути, съобщават читатели на Burgas24.bg. Черният асфалт буквално побеля от ледените топчета.

Очевидци съобщават, че метеорологичната обстановка се е променила само за секунди и е изненадала шофьорите. Това е причина и за няколко катастрофи. В участъка Ахелой – Поморие автомобил се е преобърнал по таван. По първоначална информация щетите са само материални.