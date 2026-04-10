И утре над Черноморието облачността ще бъде значителна, съобщиха синоптиците от НИМХ. Само на отделни места през втората половина на деня ще превали дъжд. Очаква се да духа умерен, временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°–11°, в Бургас – между 4° и 11°.

Температурата на морската вода е 9°–11°, а вълнението на морето – 1–2 бала.

Минималните температури в страната ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 3°.Утре над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд, а в планинските райони – от сняг. В Източна България валежите ще бъдат придружени от гръмотевици.

Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони – от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°.

В планините ще бъде облачно.