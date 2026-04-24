Логистиката на оборудването е тема, за която в HoReCa бизнеса се говори малко - докато не се превърне в проблем. Повреден конвектомат в петък вечерта, необходима фурна за ново заведение с дата на отваряне след седмица, спешна подмяна на ледогенератор в разгара на летния сезон - всичко това поставя въпроса за логистиката в центъра на вниманието.

Проблемът с традиционната логистика при HoReCa оборудване е концентрацията на складовете в големите градове. Голяма част от доставчиците оперират от складове в Пловдив, София или Варна - градове, отдалечени от Карнобатска и Бургаска област с 200 до 400 километра. При поръчка от такъв склад времето за доставка е между 2 и 5 работни дни при стандартни условия.

Тези дни имат цена. За ресторант с повредена основна фурна всеки ден без нея е ден с ограничено меню или затворена врата. При средна сметка от 25 лева и оборот от 60 маси на ден, загубата от 3 дни изчакване се измерва в хиляди лева - без да броим репутационните щети от отказани резервации.

Добавете и транспортните разходи за едрогабаритно оборудване от отдалечен склад. Доставката на конвектомат или хладилна витрина от Пловдив до Карнобат не е безплатна - тя е разход, добавен към и без това значителната инвестиция в новото оборудване.

Как местният склад намалява времето за изчакване

Местният склад с реална наличност на стока решава проблема с изчакването по директен начин. При наличен продукт в Карнобат, доставката до заведение в региона може да се случи в рамките на деня или на следващия ден - без да зависи от графиците на куриерски фирми и централни складове с опашки от поръчки.

Складът на MixHoReCa на улица Ропотамо в Карнобат е именно такъв местен ресурс. Наличността на стока в него означава, че заведенията от Карнобат, Айтос, Бургас, Сунгурларе и съседните общини имат реален достъп до оборудване без стандартните логистични забавяния.

Важен практически аспект е и опцията за директно получаване на стока от склада. За заведение, чийто управител разполага с подходящ транспорт, взимането на поръчката директно от Карнобат елиминира напълно зависимостта от куриер и изчакването за координиране на доставката.

При по-сложни поръчки, изискващи доставка на място, близостта на склада в Карнобат намалява транспортните разходи в сравнение с доставка от отдалечен град. За едрогабаритно оборудване - фурни, хладилни витрини, конвектомати - тази разлика може да бъде значима в абсолютни стойности.

Местният склад намалява и риска от неналичност. При централен склад, обслужващ клиенти от цялата страна, популярен модел може да е изчерпан. При регионален склад, ориентиран към по-малък и по-предвидим пазар, управлението на наличностите е по-прецизно спрямо конкретните нужди на местния бизнес.

Какво оборудване е налично на склад?

Асортиментът на склада покрива основните категории оборудване за заведения. В категорията на готварското оборудване са налични фурни от различен тип и капацитет, конвектомати, котлони, печки и фритюрници - уредите, от които зависи ежедневното функциониране на всяка ресторантска кухня.

Барово и кафе оборудване също е представено в складовия асортимент. Ледогенератори, блендери и фреш машини са сред продуктите с най-висока честота на спешни поръчки - особено в летния сезон, когато пиковото натоварване е максимално и рискът от повреда е най-висок.

Кухненско оборудване - хладилни маси, работни маси от неръждаема стомана, стелажи и съдомиялни машини - е третата ключова категория. Тези продукти са критични при обзавеждане на нов обект или при подмяна на амортизирано оборудване с конкретен срок за изпълнение.

Наличността варира в зависимост от търсенето и текущите доставки. За специфични модели или по-голям обем поръчка е препоръчително предварително запитване за наличност - по телефон или онлайн преди физическото посещение в обекта.

Широкият асортимент означава, че в повечето случаи заведението може да намери необходимия уред на едно място, без да обикаля различни доставчици или да чака консолидация на поръчка от различни складови бази.

Контакт, адрес и работно време

Складът и шоурумът на MixHoReCa се намират в Карнобат на улица Ропотамо, непосредствено до супермаркет Гиги. Адресът е лесно намираем за посетители от Карнобат и от всички съседни общини - ориентирът до супермаркета е добре познат дори при първо посещение.

За бизнесите в Бургаска и Ямболска област Карнобат е логистично удобна точка. От Бургас пътят е приблизително 40 минути по главен път, от Айтос - около 20 минути, от Ямбол - около 60 минути. За повечето заведения в региона това е реалистично разстояние за директно получаване на поръчка при спешна нужда.

Препоръчително е за спешни поръчки и при нужда от проверка на конкретна наличност да се осъществи предварителен контакт с обекта. Така се избягва неефективно пътуване при евентуална временна липса на конкретния продукт и се организира получаването при максимална ефективност.

MixHoReCa е утвърден доставчик на HoReCa оборудване за бизнеси в цялата страна, а складът в Карнобат предоставя на регионалните заведения ключово логистично предимство - по-кратко изчакване, по-ниски транспортни разходи и директен достъп до широк асортимент от оборудване под един час от повечето точки в региона.

Собствениците на заведения в региона могат да се възползват от текуща промоция на OmnixHoreca - българска марка за професионално кухненско оборудване с над 100 продукта. До края на месец април може да се възползвате от 10% отстъпка на конвектомати, пекарни, фурни за пица, гофретници Omnixhoreca, от 12% намаление за тестобъркачки Omnixhoreca и от 15% отстъпка при покупка на зеленчукорезачки Omnixhoreca.