Вчера около 13:30 ч. на вътрешната алея между общежитие "Грамада“ и хотел "Бисер“ в Слънчев бряг служители от Районно управление - Несебър спрели за проверка лек автомобил "Киа Соренто“, управляван от 56-годишен софиянец. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,76 промила.Водачът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.