След потопа в Елените: Продължава вземането на проби от питейната вода
© Булфото
Извънредният мониторинг се извършва от Регионалната здравна инспекция – Бургас и ВиК – Бургас. Пробите се изследват по химични и микробиологични показатели, информира БНТ.
Водното дружество е предприело действия за повишаване на количеството подаван хлор, с цел засилена дезинфекция на водата заради постъпилите резултати за отклонения. В останалите населени места на територията на общината не са отчетени отклонения от нормативно установените показатели.
