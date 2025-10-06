ЗАРЕЖДАНЕ...
|След водната стихия в "Елените": Разказ на хората, преживели ужаса
Трети ден след потопа вилно селище Елените все още е под кал и разруха.
Военни, пожарникари, полиция и доброволци работят без почивка с тежка техника, за да разчистят руините, подкопаните пътища, наносите и падналите дървета.
Собствениците на имоти обаче трудно стигат до домовете си - заради засилените мерки за сигурност след поредица от посегателства в комплексите.
След утихването на стихията ужасът за жителите на Елените продължава.
Александър, жител: "Преди един час влязох във вилата си. Щетите са огромни. Диванът е разцепен на две".
Марта, жител: "Още не ни пускат до жилището – почистват и е опасно. Не знаем какво е състоянието вътре".
Татяна, жител на ваканционно селище Елените: "Дойдохме да си намерим нещо, поне паспорти, някакви документи. Ние нямаме нищо".
Екипът на БНТ успя да влезе в една от най-засегнатите вили.
Над метър кал, преобърнати мебели и огромни дървета, влетели през прозорците. Това са малка част от следите, които остави стихията.
Достъпът до курорта се осъществява единствено през два контролно-пропускателни пункта. Допускат се само собственици на имоти, заради заловените вчера двама мародери.
"Те са се придвижвали по плажната ивица. В тях открихме една много голяма сума пари - 4500 евро, една много голяма връзка с може би 20-30 ключа за секретни брави", заяви старши комисар Владимир Маринов, директор на Областната дирекция на МВР в Бургас.
Полицията охранява района, включително и гората до комплексите. Пожарникари, военни и доброволци разчистват засегнатите сгради.
"Всички автомобили, които до момента са извадени, продължаваме да вадим, са ситуирани на общински паркинги, където са заснети и се започва да се дават протоколи на собствениците си, за да заявят щети пред застрахователя", допълни Владимир Крумов, областен управител на Бургас.
Ирина е сред хората дошли да помагат.
"Страховито! Грозна е картината", споделя Ирина Златева, доброволец от Доброволно формирование "Спасителен клуб за бъдеще".
Пожарникарят Стефан и колегите му спасяват няколко бедстващи деца.
Стефан Георгиев, пожарникар: "Три дечица бяха с майка им. Бяха в шок, но бързо ни се довериха и ги спасихме".
Снимката им обиколи мрежата мълниеносно.
"Направих я точно преди втората вълна. Малко преди да навлезем ние с високопроходим камион, с който да помогнем на пожарникарите да извадим повече хора. Бяха много уплашени. Те прегръщаха спасителите, беше страшно наистина", коментира Иван Ташков.
А пострадалите са благодарни.
"Момчето с потопена каска беше във водата и той не позволи жена ми да ае намокри даже. Беше на гърба му, беше я хванал като паяк. Бяхме до тук във вода, аз вървях след тях", каза още Александър.
Част от останалите без покрив днес на свой ред помагаха.
