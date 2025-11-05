Вчера, в района на несебърския квартал "Чайка“, в бунгало зад хотел "Кокиче“, обитавано от 23-годишен мъж от Сливен, служители от Районно управление – Несебър извършили проверка. Униформените намерили два плика и пластмасово топче с бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 2 грама.Мъжът е задържан за срок до 24 часа.