"Слънчев бряг“ АД приключи дейностите по подготовката на инфраструктурата за предстоящия активен летен сезон. Извършени са ремонти на ключови алеи и вътрешни улици, тротоари, озеленяване, подменени са осветителни съоръжения и са обезопасени основни зони с интензивен туристически поток, съобщиха от дружеството за Burgas24.bg.

Комплексът вече посреща и първите международни гости, свързани с престоя на отбори и екипи по повод Giro d’Italia, което поставя допълнителен акцент върху необходимостта от подредена, сигурна и добре управлявана среда.