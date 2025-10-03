Новини
Смерч се изви над морето в Царево
Автор: Иван Сотиров 10:13
© Фейсбук
Смерч се изви над морето в Царево, съобщават потребители в социалните мрежи. Както Burgas24.bg съобщи там днес бе обявено бедствено положение.

През нощта са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в Царево и от над 410 мм в село Изгрев.






