Смърт на плажа в Слънчев бряг
Автор: Иван Сотиров 09:18
Поредна жертва взе морето. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че вчера около 11:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение, че в района до спасителен пост № 18 в близост до х-л "Дюн“, се е удавила 58-годишна румънска туристка, отседнала в Слънчев бряг.

Тялото й е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ при УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Статистика: