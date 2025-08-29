Смърт на плажа в Слънчев бряг

© Поредна жертва взе морето. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че вчера около 11:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение, че в района до спасителен пост № 18 в близост до х-л "Дюн“, се е удавила 58-годишна румънска туристка, отседнала в Слънчев бряг.



Тялото й е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ при УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.