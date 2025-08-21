ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Смъртта на детето в Несебър е от тежка гръдна травма
Окръжният съд в Бургас гледа днес мярката на тримата задържани. Прокуратурата ще настоява за постоянен арест за обвиняемите.
В четвъртък съдът гледа мерките на тримата задържани по случая
Очакват се резултатите и от експертизата, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.
Инцидентът стана в понеделник на Южния плаж в Несебър, когато по време на парасейлинг въжето се къса и детето пада от около 50 метра височина във водата.
"От коланите, които трябваше да го държат, се виждаха някакви конци отдолу – разплетен, скъсан. Той въобще не се задържа горе“, разказа Мария Данева
Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се разпити на свидетели.
Извършена е аутопсия на тялото. Иззета е цялостната документация, свързана със случая.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик...
17:47 / 20.08.2025
Паднало дърво затруднява трафика по пътя Бургас-Царево
17:01 / 20.08.2025
Страхотно улеснение за плажуващите на "Бутамята"
16:34 / 20.08.2025
Откриха новия център за Спешна помощ в Сунгурларе
14:27 / 20.08.2025
Шофьор от вътрешността на страната си помисли, че тези номера мин...
09:37 / 20.08.2025
Украинка не спря на знак "Стоп" и отнесе непълнолетен в Несебър
08:52 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета