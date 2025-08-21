Смъртта на детето в Несебър е от тежка гръдна травма

© Съдебно-медицинска експертиза е установила, че тежка гръдна травма е причинила смъртта на 8-годишното дете, което загина на атракцион в Несебър.Това каза за bTV д-р Галина Милева, началник на отделение "Съдебна медицина“ към УМБАЛ-Бургас.



Окръжният съд в Бургас гледа днес мярката на тримата задържани. Прокуратурата ще настоява за постоянен арест за обвиняемите.



В четвъртък съдът гледа мерките на тримата задържани по случая



Очакват се резултатите и от експертизата, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.



Инцидентът стана в понеделник на Южния плаж в Несебър, когато по време на парасейлинг въжето се къса и детето пада от около 50 метра височина във водата.



"От коланите, които трябваше да го държат, се виждаха някакви конци отдолу – разплетен, скъсан. Той въобще не се задържа горе“, разказа Мария Данева



Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се разпити на свидетели.



Извършена е аутопсия на тялото. Иззета е цялостната документация, свързана със случая.