Липсата на химически тоалетни, течаща вода и ток в пострадалия от наводнението в началото на месеца ваканционен комплекс Елените предизвикват сериозни притеснения сред собствениците на имоти. Днес на събрание в селището те предупредиха за опасност от санитарна и епидемична криза. Според тях, ако не се предприемат спешни мерки, до дни може да се стигне до случаи на дизентерия и разпространение на зарази."Липсва вода, ток, миризмата на тиня е нетърпима. Ако не се вземат спешни мерки, сме на прага на епидемия, каза Пламен Воденичаров, управител на пострадал от наводнението комплекс. По думите му, до момента няма осигурени химически тоалетни, водоноски или друга помощ. Ние се самоунищожаваме без война. Ако до седмица не се осигурят химически тоалетни, водоноски и елементарни хигиенни условия, ще има дизентерия. Положението е критично“, коментира пред БТА той.Днес собствениците организираха подписка срещу събарянето на сгради в района. Според тях подобни действия са необосновани, тъй като част от постройките, сред които и апартхотел "Негреско", разполагат с всички необходими документи, включително акт 16.Собствениците изразиха възмущение от липсата на адекватна реакция, според тях, от страна на местната власт. Според тях Община Несебър е организирала почистване единствено до бариерата на комплекса, а след това хората са били оставени сами да се справят с последиците от бедствието.Собствениците настояват Общината спешно да изпрати техника, да осигури условия за нормално пребиваване в района.Плащаме на трактори, а няма дори регламентирано сметище. Всички отпадъци се трупат по улиците, собственикът на земята е неоткриваем, а институциите си затварят очите, коментира Костадинов.Собствениците призовават държавата и Общината за спешни мерки по осигуряване на елементарни санитарни условия, възстановяване на инфраструктурата и спиране на процесите по евентуално събаряне на сгради, докато не бъдат изяснени всички обстоятелства.