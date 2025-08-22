Новини
Социалният министър отива с Инспекцията по труда на проверка в Слънчев бряг
Автор: Николай Парашкевов 08:18
©
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще се включи в проверка на дирекция "Инспекция по труда – Бургас“ в Слънчев бряг, съобщиха от пресцентъра на ведомството. През юни той даде начало на засиления контрол по Черноморието във връзка с летния сезон, подчертаха от министерството.

Кампанията в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство“ обхваща всички курортни населени места край морето. 

Ограничаването на недекларирания труд, спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда, както и осигуряване на безопасността и здравето при работа са част от акцентите на днешните проверки. Инспекторите по труда следят и за законовото вземане на работа на граждани от трети страни и лица под 18 г.

Инпекцията продължава да отчита сериозен брой служители, работещи без трудов договор в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство“, съобщиха в началото на месеца от изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда“. От началото на годината са установени 416 работещи без трудов договор в сектора при общо установени 2111 случая във всички икономически дейности.








