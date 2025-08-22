ЗАРЕЖДАНЕ...
|Социалният министър отива с Инспекцията по труда на проверка в Слънчев бряг
Кампанията в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство“ обхваща всички курортни населени места край морето.
Ограничаването на недекларирания труд, спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда, както и осигуряване на безопасността и здравето при работа са част от акцентите на днешните проверки. Инспекторите по труда следят и за законовото вземане на работа на граждани от трети страни и лица под 18 г.
Инпекцията продължава да отчита сериозен брой служители, работещи без трудов договор в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство“, съобщиха в началото на месеца от изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда“. От началото на годината са установени 416 работещи без трудов договор в сектора при общо установени 2111 случая във всички икономически дейности.
