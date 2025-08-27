Софиянец направи голяма глупост на морето и остана без кола

© Вчера около 07.40 ч. по пътя Бургас – Царево полицаи спрели за проверка лек автомобил "Шевролет Каптива“, управляван от 50-годишен софиянец. Полицаите установили, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация 1.76 промила.



Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет по надлежния ред.