В събота около 09:00 ч. на пътя Приморско – Бургас, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост, самостоятелно е катастрофирал, блъскайки се в крайпътно дърво, лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 57-годишен софиянец.Мъжът е настанен за лечение в УМБАЛ - Бургас с фрактура на дясната скула и комоцио.