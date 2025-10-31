Созопол бе домакин на важен форум
©
Форумът беше открит от Манол Генов - министър на околната среда и водите и кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев.
В рамките на форума кметовете на черноморските общини Царево, Приморско и Поморие представиха своите идеи и добри практики за развитие на синята икономика, за намаляване на замърсяването и за въвеждане на иновативни подходи в управлението на отпадъците и водите.
След дискусията участниците във форума се включиха в демонстрационен мониторинг на морските води край Созопол заедно с експерти от Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна, РИОСВ – Варна и Бургас, и Изпълнителната агенция по околна среда.
В момента на вземане на проби от морето бе установено, че съдържанието на кислород във водите около Созопол е с едни от най-добрите показатели – 97%. Останалите резултати ще станат известни след няколко дни.
Във форума участваха още Павлин Петров – заместник-министър на туризма, Владимир Крумов – областен управител на Бургас, Атанас Костадинов – заместник-министър в МОСВ, Илияна Тодорова – директор на дирекция "Управление на водите“ в МОСВ, Павел Маринов – директор на РИОСВ – Бургас, Станимир Андонов – председател на Общинския съвет – Созопол, Тодор Дамянов - заместник-кмет на Созопол, Явор Димитров – директор на Басейнова дирекция "Черноморски район“, и други представители на държавни и местни институции.
Още от категорията
/
Един от собствениците на апартаменти в хотел "Негреско": Основната причина за случилото се е натрупаният с години боклук
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пиян и без книжка! Созополски полицаи не простиха на шофьор от Ям...
17:20 / 29.10.2025
Мотоциклетист пострада на пътя Несебър – Свети Влас
16:44 / 29.10.2025
Изграждат временен път в района на авариралия мост край царевскот...
10:22 / 29.10.2025
Рутинна проверка в Камено приключи с белезници
09:15 / 29.10.2025
Пияна шофьорка сътвори голяма глупост в Средец
17:12 / 28.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.