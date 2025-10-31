В Деня на Черно море Созопол бе домакин на форума "Синьо бъдеще за Черно море“, посветен на устойчивото развитие и синята икономика и организиран от Министерство на околната среда и водите.Форумът беше открит от Манол Генов - министър на околната среда и водите и кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев.В рамките на форума кметовете на черноморските общини Царево, Приморско и Поморие представиха своите идеи и добри практики за развитие на синята икономика, за намаляване на замърсяването и за въвеждане на иновативни подходи в управлението на отпадъците и водите.След дискусията участниците във форума се включиха в демонстрационен мониторинг на морските води край Созопол заедно с експерти от Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна, РИОСВ – Варна и Бургас, и Изпълнителната агенция по околна среда.В момента на вземане на проби от морето бе установено, че съдържанието на кислород във водите около Созопол е с едни от най-добрите показатели – 97%. Останалите резултати ще станат известни след няколко дни.Във форума участваха още Павлин Петров – заместник-министър на туризма, Владимир Крумов – областен управител на Бургас, Атанас Костадинов – заместник-министър в МОСВ, Илияна Тодорова – директор на дирекция "Управление на водите“ в МОСВ, Павел Маринов – директор на РИОСВ – Бургас, Станимир Андонов – председател на Общинския съвет – Созопол, Тодор Дамянов - заместник-кмет на Созопол, Явор Димитров – директор на Басейнова дирекция "Черноморски район“, и други представители на държавни и местни институции.