Созопол обяви програмата за отбелязването на деня на Св. Йоан Кръстител
Автор: Николай Парашкевов 08:51Коментари (0)150
©
За поредна година Община Созопол ще отбележи празника на св. Йоан Кръстител със събития на остров Свети Иван, където преди години бяха открити негови мощи.

Божествена света литургия ще бъде отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений на 29 август от 08:30 ч. на остров Св. Иван край Созопол. Богослужението ще се извърши 500 години след последното такова в манастирския комплекс там, в деня, когато Църквата почита Отсичането на честната глава на св. Йоан Кръстител.

След литургията проф. Казимир Попконстантинов, който откри светите мощи през 2010 г., ще бъде удостоен с най-високото отличие на Сливенската митрополията - орден "Св.Димитрий Сливенски“-първа степен.

Програма на празничните богослужения:

28 август

17:00 ч. – Архиерейска вечерня в храм "Св.св. Кирил и Методий“

29 август

07:15 ч. – Литийно шествие с мощите на св. Йоан Кръстител от храм "Св. Св. Кирил и Методий“ до пристанището.

07:30 ч. – Отплаване с лодки и кораби от пристанището към остров Св. Иван

*Отплаване с лодки и кораби от пристанището към острова ще се извършва от 07:30 ч. до 11:00 ч. през приблизително 40 минути, според натовареността и броя на желаещите.

*Отплаване с лодки от остров Св. Иван към пристанището ще се извършва от 09:00 ч. до 14:00 ч. също според броя на желаещите.

8:30 ч. – Архиерейска съборна света литургия на едноименния остров








Статистика: