|Созопол обяви програмата за отбелязването на деня на Св. Йоан Кръстител
Божествена света литургия ще бъде отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений на 29 август от 08:30 ч. на остров Св. Иван край Созопол. Богослужението ще се извърши 500 години след последното такова в манастирския комплекс там, в деня, когато Църквата почита Отсичането на честната глава на св. Йоан Кръстител.
След литургията проф. Казимир Попконстантинов, който откри светите мощи през 2010 г., ще бъде удостоен с най-високото отличие на Сливенската митрополията - орден "Св.Димитрий Сливенски“-първа степен.
Програма на празничните богослужения:
28 август
17:00 ч. – Архиерейска вечерня в храм "Св.св. Кирил и Методий“
29 август
07:15 ч. – Литийно шествие с мощите на св. Йоан Кръстител от храм "Св. Св. Кирил и Методий“ до пристанището.
07:30 ч. – Отплаване с лодки и кораби от пристанището към остров Св. Иван
*Отплаване с лодки и кораби от пристанището към острова ще се извършва от 07:30 ч. до 11:00 ч. през приблизително 40 минути, според натовареността и броя на желаещите.
*Отплаване с лодки от остров Св. Иван към пристанището ще се извършва от 09:00 ч. до 14:00 ч. също според броя на желаещите.
8:30 ч. – Архиерейска съборна света литургия на едноименния остров
