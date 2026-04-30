От Община Созопол съобщиха, че във връзка с подготовката и провеждането на Giro d’Italia, периода 7 и 8 май 2026 г. се въвежда временна забрана за паркиране по няколко улици и пътни участъци.

Това са:

• ул. "Републиканска“

• ул. "Виа Понтика“

• Общински път BGS 12-10 – /изход от града в посока Бургас от магазин BILLA/

Важно:

• Осигурени са буферни паркинги, които гражданите и гостите могат да използват.

• Молим собствениците на автомобили да преместят своевременно превозните си средства.

• Автомобили, останали в забранените участъци, ще бъдат репатрирани.

Временно ограничение на движението

8 май 2026 г. | от 12:00 ч. до 17:00 ч.

Съгласно уведомление от ръководството на РУ – Созопол, за осигуряване безопасността на състезателите и гражданите ще бъде изцяло ограничено движението по следния маршрут:

Главен път II-99 от спирка "Моряк“ в посока Созопол – гр. Черноморец – в.с. "Св. Тома“ – Шофьорски плаж – в.с. Дюни – Смокиня – Каваците – ул. "Антеа“ – ул. "Виа Понтика“ – ул. "Републиканска“ – Св. Марина – къмпинг "Златна рибка“ – път II-99 наляво обратно към в.с. "Св. Тома“ – Шофьорски плаж – Дюни – Смокиня – Каваците – ул. "Антеа“ – ул. "Виа Понтика“ – ул. "Републиканска“ – Св. Марина – къмпинг "Златна рибка“ – главен път II-99 надясно в посока Черноморец – к-с Атия – местност "Пода“.

Важно:

• Планирайте предварително своите пътувания

• Следвайте указанията на полицията и временната сигнализация

• Проявете търпение и разбиране

"Това е исторически момент за нашия град. Нека заедно покажем най-доброто от Созопол – красота, дух, гостоприемство и европейско самочувствие. На 8 май всички погледи ще бъдат насочени към Созопол“, казват от Общината.