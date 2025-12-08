Сподели close
Нов семеен лекар започна работа в Созопол.

Това е д-р Ралица Бахърова. Желаещите да се запишат при нея могат да го направят до края на декември. През настоящата седмица записванията се извършват в кабинета ѝ в Бургас, а от следващата седмица – и в Созопол.

Тя има над 13 години професионален опит в Испания и България. 

Телефон за връзка с д-р Бахърова: +359 896 810 913

Приема пациенти в Бургас и Созопол с предварително записан час.

Бургас: ж.к. "Изгрев", бл. 184, сутерен

(понеделник – петък):

Четни дати: 08:00 – 13:00

Нечетни дати: 13:30 – 18:00

Созопол: ул. Черно море №1

(понеделник – четвъртък):

Четни дати: 14:00 – 18:00

Нечетни дати: 08:00 – 12:30

Спешни състояния:

В периода 20:00 – 08:00 ч., както и в почивни дни, спешните прегледи се извършват в МБАЛ "Лайф Хоспитал“.