Нов семеен лекар започна работа в Созопол.Това е д-р Ралица Бахърова. Желаещите да се запишат при нея могат да го направят до края на декември. През настоящата седмица записванията се извършват в кабинета ѝ в Бургас, а от следващата седмица – и в Созопол.Тя има над 13 години професионален опит в Испания и България.Телефон за връзка с д-р Бахърова: +359 896 810 913Приема пациенти в Бургас и Созопол с предварително записан час.Бургас: ж.к. "Изгрев", бл. 184, сутерен(понеделник – петък):Четни дати: 08:00 – 13:00Нечетни дати: 13:30 – 18:00Созопол: ул. Черно море №1(понеделник – четвъртък):Четни дати: 14:00 – 18:00Нечетни дати: 08:00 – 12:30Спешни състояния:В периода 20:00 – 08:00 ч., както и в почивни дни, спешните прегледи се извършват в МБАЛ "Лайф Хоспитал“.