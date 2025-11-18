Созопол заделя 180 хил. лв. за изграждането на нов православен храм
©
Планува се изграждането му в района на гробищния парк на града.
Проектът вече е заложен концептуално в подготвяния бюджет на общината за 2026 г., като за построяванто му са предвидени 180 000 лв., които ще бъдат достатъчни за реализацията на начинанието.
Той ще бъде официално представен пред обществеността при обсъждането на бюджета.
Теренът за построяването е определен от служители на Дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика и екология“ в към общината.
"Радващо е, че идеята е припозната от толкова много хора още преди официалното ѝ оповестяване. Това доказва, всички имаме нужда от повече духовност, ценности и морал“, заяви кметът Тихомир Янакиев, цитиран от местната администрация.
Още от категорията
/
Директорът на бургаското училище, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кръводариелска акция ще се проведе в Царево през тази седмица
15:34 / 17.11.2025
Важно за тези, които ще шофират по пътя Бургас - Варна
10:24 / 13.11.2025
Някои от настанените в хосписите на ужасите в Поморие и Черноморе...
20:00 / 12.11.2025
Обиск в Равнец завърши с арест
17:36 / 12.11.2025
Двама разбиха вендинг автомат до читалището в Карнобат – заловиха...
10:49 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.