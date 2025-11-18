Идеята за нов православен храм в Община Созопол вече е в ход, научиПланува се изграждането му в района на гробищния парк на града.Проектът вече е заложен концептуално в подготвяния бюджет на общината за 2026 г., като за построяванто му са предвидени 180 000 лв., които ще бъдат достатъчни за реализацията на начинанието.Той ще бъде официално представен пред обществеността при обсъждането на бюджета.Теренът за построяването е определен от служители на Дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика и екология“ в към общината."Радващо е, че идеята е припозната от толкова много хора още преди официалното ѝ оповестяване. Това доказва, всички имаме нужда от повече духовност, ценности и морал“, заяви кметът Тихомир Янакиев, цитиран от местната администрация.