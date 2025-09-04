Созополски полицаи нахлуха в каравана на къмпинг "Офшор"

© Илюстрация Вчера около 10:30 ч. служители от Районно управление - Созопол извършили проверка на каравана, разположена в района на созополския къмпинг "Офшор“, обитавана от 30-годишен софиянец, Полицаите намерили канабис, с тегло около 2 г и бяло прахообразно вещество – екстази, с тегло около 1 грам.



Работата по случая продължава.