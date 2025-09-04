ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Созополски полицаи нахлуха в каравана на къмпинг "Офшор"
Работата по случая продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Мотоциклетист попадна в болница след катастрофа на пътя Бургас – ...
13:02 / 04.09.2025
Какво се случи с норвежец, качил се пиян на тротинетка в Слънчев ...
12:45 / 04.09.2025
Умишлен палеж в Созопол!
12:32 / 04.09.2025
Нов физкултурен салон за училището в Ахелой
10:33 / 04.09.2025
Не успяха да спасят пометената от АТВ в Слънчев бряг Христина
14:54 / 03.09.2025
Наскоро взела книжка изхвърча с колата си в нива между Медово и Б...
11:40 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета