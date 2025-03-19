ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Созополски полицаи откриха нерегистрирано оръжие
Огнестрелното оръжие е иззето с протокол, а по случая е образувано бързо производство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Откриха дрога в хотелска стая в Несебър
10:03 / 19.03.2025
Хотелите в Созопол посрещат първите туристи още в края на март
11:31 / 18.03.2025
Някое от тези деца може би ще стане полицай
15:56 / 17.03.2025
Автобус блъсна жена във Винарско, тестът за наркотици на шофьора ...
09:11 / 17.03.2025
Нов арт проект край морето в Царево
09:44 / 15.03.2025
Обновяват водопроводната мрежа в Полски извор
16:58 / 14.03.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Толкова пиян шофьор в Бургаско скоро не бяха хващали
09:38 / 17.03.2025
Пенсионер блъсна велосипедист на пешеходна пътека в Бургас
12:50 / 18.03.2025
Абонамент
Анкета