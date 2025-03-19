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Созополски полицаи откриха нерегистрирано оръжие
Автор: Иван Сотиров 09:50Коментари (0)240
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Вчера около 16 часа служители от Районно управление - Созопол извършили проверка в стопански двор, разположен срещу бившата каменна кариера на Черноморец. Полицаите установили, 57-годишен мъж от Черноморец, който притежава дългоцевно оръжие - пушка, нерегистрирано по съответния ред.

Огнестрелното оръжие е иззето с протокол, а по случая е образувано бързо производство.








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