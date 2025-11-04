Снощи, около 21:40 ч., на айтоската улица "Софроний“ служители от Районно управление - Айтос спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Пасат“, управляван от 44-годишен айтозлия. Полицаите установили, че той шофира след употреба на метамфетамин.Водачът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Той е предал пликче с бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 2,5 грама.Айтозлията е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет с протокол. По случая е образувано бързо производство.