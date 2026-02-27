Вчера малко преди 12:00 ч. в несебърския квартал "Чайка“ служители от Районно управление – Несебър спрели за проверка л.а. "БМВ“, управляван от 47-годишен ямболия. Полицаите установили, че шофира след употреба на метамфетамин.При извършения личен обиск е намерено и иззето розово кристалообразно вещество - метамфетамин с тегло около 1 грам.Водачът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.