Вчера около 15:55 ч. в Малко Търново служители от Районно управление - Малко Търново спрели за проверка товарен автомобил "Пежо“, управляван от 32-годишен пловдивчанин. Полицаите установили, че шофира след употреба на наркотични вещества - кокаин.Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.