Спипаха двама дрогирани шофьори от Тутракан в Бургаско
Паралелно с това на същото място и по същото време за проверка е спрян лек автомобил "Ауди“, управляван от 22-годишен мъж от Тутракан. Полицаите установили, че шофира след употреба на амфетамин. Водачът е дал кръв и урина за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет по надлежния ред.
