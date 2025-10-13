В петък около 02:15 ч. в района на изхода на село Писменово, общ. Приморско в посока село Фазаново служители от ГПУ - Резово спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Шаран“, управляван от 26-годишен мъж от Тутракан, който шофира след употреба на наркотични вещества - амфетамин и метамфетамин. Водачът е отказал да даде кръв или урина за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет.Паралелно с това на същото място и по същото време за проверка е спрян лек автомобил "Ауди“, управляван от 22-годишен мъж от Тутракан. Полицаите установили, че шофира след употреба на амфетамин. Водачът е дал кръв и урина за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет по надлежния ред.