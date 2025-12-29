Снощи около 01:05 ч. на автомагистрала "Тракия“, км.322+800, служители от Районно управление – Карнобат спрели за проверка лек автомобил "Ауди А3“, с бургаска регистрация, управляван от 42-годишна айтозлийка. Полицаите установили, че жената шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,68 промила. съобщиха от ОДМВР Бургас заВодачката е задържана за срок до 24 ч. По случая е образувано бързо производство.