Вчера, около 15:30 ч. в района на гробищния парк, в Каблешково служители от Районно управление - Поморие извършили проверка на 31-годишен криминално проявен мъж от града. Полицаите намерили две пликчета със суха зелена тревна маса – "друсан чай“, с тегло около 4 грама.Мъжът е задържан за срок до 24 часа.