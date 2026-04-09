Поради авария днес водата ще бъде спряна в бл. 4 на бургаския ж.к. "Братя Миладинови“ и до бензиностанцията на ул. "Комлушка“, установи справка на Burgas24.bg.

Без вода от 08:00 до 17:00 ч. ще бъде ул. "Стойно Чолаков“ в Българово и село Константиново. От 09:00 до 14:00 ч. вода няма да има в село Хаджиите.

Ще бъде прекъснато водоподаването от 09:00 ч. на ул. "Бор“ – участъка от х-л "Сън Палас“ до "Ревиера“ в Свети Влас. На ул. "Княз Борис“ 47 в Поморие също няма да има вода.