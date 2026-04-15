Задържан е мъж с наркотици, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg. Снощи около 01:00 ч. в Свети Влас е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 19-годишен младеж. В колата са пътували още четирима младежи на възраст между 16 и 25 години.

У най-възрастния от тях е открито бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 10 грама. Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.