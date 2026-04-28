На 4 май между 08:30 и 11:00 ч. ул. "Крайбрежна“ в Созопол ще бъде временно затворена за движение, видя Burgas24.bg.

Причината е организирано спускане на лодки в морето с помощта на кран.

Инициативата се провежда с цел всички плавателни съдове да бъдат вкарани във водата наведнъж, за да се избегне многократно затрудняване на трафика.

"Молим всички водачи да планират своето придвижване предварително и да използват алтернативни маршрути", апелират от Община Созопол.