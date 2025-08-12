Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Средец иска спешно укрепване на "Средно дере", чака пари от държавата
Автор: Николай Парашкевов 11:20Коментари (0)147
©
Средец иска да укрепи едно от деретата, пресичащи града, но за целта трябва да получи финансиране от държавата.

Справка на "Фокус" показа, че местната администрация е пуснала обществена поръчка за изпълнение на СМР на обект: "Аварийно изграждане на стоманобетоново корито на "Средно дере" в участъка от ул."Д. Благоев" до действащата регулация“.

Тя е на стойност близо 5 млн. лв. без ДДС.

Предвижда се проектът да се финансира със средства от държавния бюджет за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Към настоящия момент все още не е налице Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.5.1. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

Според документите е издадено Разрешение за строеж № 23/14.03.2024г от и.д. главен архитект на Община Средец, влязло в сила на 04.04.2024г.

В "Средно дере" към момента се наблюдава изключително затлачване от различни предмети, множество отпадъци, наноси и др. Следвайки пътя на водата при първия мост на ул. "Й. Николова“, се получава подприщителна крива, която задържа по тежките предмети и наноси, което е неблагоприятно за конструкцията на моста. В следствие на това се наблюдава преливане през мостовото съоръжение, което води до допълнително компрометиране на устои, плоча, настилка и др. Аналогични неблагоприятни явления се наблюдават при следващите два моста – при ул.“Ц. Радоинов“ и при ул.“ Д. Благоев“, пише още в документацията.

Ремонтните дейности включват:

- почистване и корекция на съществуващо Дере 1, ляв приток на "Средно дере“, участъка от край регулация до ул. "Софроний Врачански“.

- почистване, корекция и облицоване с бетон и ломни камъни дъното на съществуващото Дере 2, в участъка на заустване със "Средно дере“ до зоната на новопроектираната стоманобетонова конструкция.

- в участък ІІІ-ти (продължението от ул. “Софроний Врачански“ с дължина 169,70м)  се предвижда да се изпълнят изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи, както и доставка и полагане на геотекстил, несортиран трошен камък, дренажни тръби, бетонови капаци, барбакани, стоманени парапети и обмазване с битумен мистик – 2 пласта.

-  в участък ІІ-ри, който минава под важна инфраструктура (под Пазара, сгради и пътища) и е до следващия нов стоманобетонов канал, се предвижда да се изпълни обследване, ръчно почистване, фугиране с битумна емулсия и циментиране на съществуващ подземен канал.

-  в участък І-ви (в долното течение на дерето) се предвижда да се изпълнят изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи, както и доставка и полагане на геотекстил, несортиран трошен камък, дренажни тръби, бетонови капаци, барбакани, стоманени парапети и обмазване с битумен мистик – 2 пласта.

-  в участък ІІІ-ти, покритият канал преминава под мост на ул. "Й. Николова“. Този мост се предвижда да се почисти от наноси – механично и машинно, след което да се рехабилитира конструкцията му посредством дълнна плоча и укрепителни мероприятия по устоите му (фугиране, полагане на хидроизолация и др.).








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Много райски газ откриха край Черноморец
12:56 / 12.08.2025
Над 20 пожарни екипа и 30 военни се борят с пламъците в Сунгурлар...
11:51 / 12.08.2025
Военен дрон шокира туристите на плаж "Хармани"
11:10 / 12.08.2025
Чех ще си тръгне с лоши спомени от Созопол
10:01 / 12.08.2025
Удариха наркоквартира в Кошарица
09:45 / 12.08.2025
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди л...
09:31 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Катастрофи в България
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Огромен пожар гори край Сунгурларе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: