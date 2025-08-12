Средец иска спешно укрепване на "Средно дере", чака пари от държавата

© Средец иска да укрепи едно от деретата, пресичащи града, но за целта трябва да получи финансиране от държавата.



Справка на "Фокус" показа, че местната администрация е пуснала обществена поръчка за изпълнение на СМР на обект: "Аварийно изграждане на стоманобетоново корито на "Средно дере" в участъка от ул."Д. Благоев" до действащата регулация“.



Тя е на стойност близо 5 млн. лв. без ДДС.



Предвижда се проектът да се финансира със средства от държавния бюджет за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Към настоящия момент все още не е налице Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.5.1. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.



Според документите е издадено Разрешение за строеж № 23/14.03.2024г от и.д. главен архитект на Община Средец, влязло в сила на 04.04.2024г.



В "Средно дере" към момента се наблюдава изключително затлачване от различни предмети, множество отпадъци, наноси и др. Следвайки пътя на водата при първия мост на ул. "Й. Николова“, се получава подприщителна крива, която задържа по тежките предмети и наноси, което е неблагоприятно за конструкцията на моста. В следствие на това се наблюдава преливане през мостовото съоръжение, което води до допълнително компрометиране на устои, плоча, настилка и др. Аналогични неблагоприятни явления се наблюдават при следващите два моста – при ул.“Ц. Радоинов“ и при ул.“ Д. Благоев“, пише още в документацията.



Ремонтните дейности включват:



- почистване и корекция на съществуващо Дере 1, ляв приток на "Средно дере“, участъка от край регулация до ул. "Софроний Врачански“.



- почистване, корекция и облицоване с бетон и ломни камъни дъното на съществуващото Дере 2, в участъка на заустване със "Средно дере“ до зоната на новопроектираната стоманобетонова конструкция.



- в участък ІІІ-ти (продължението от ул. “Софроний Врачански“ с дължина 169,70м) се предвижда да се изпълнят изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи, както и доставка и полагане на геотекстил, несортиран трошен камък, дренажни тръби, бетонови капаци, барбакани, стоманени парапети и обмазване с битумен мистик – 2 пласта.



- в участък ІІ-ри, който минава под важна инфраструктура (под Пазара, сгради и пътища) и е до следващия нов стоманобетонов канал, се предвижда да се изпълни обследване, ръчно почистване, фугиране с битумна емулсия и циментиране на съществуващ подземен канал.



- в участък І-ви (в долното течение на дерето) се предвижда да се изпълнят изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи, както и доставка и полагане на геотекстил, несортиран трошен камък, дренажни тръби, бетонови капаци, барбакани, стоманени парапети и обмазване с битумен мистик – 2 пласта.



- в участък ІІІ-ти, покритият канал преминава под мост на ул. "Й. Николова“. Този мост се предвижда да се почисти от наноси – механично и машинно, след което да се рехабилитира конструкцията му посредством дълнна плоча и укрепителни мероприятия по устоите му (фугиране, полагане на хидроизолация и др.).