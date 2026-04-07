Както Burgas24.bg съобщи, в събота около 12:50 ч. на пътя Приморско – Созопол, в района на отбивката за "Перла“, лек автомобил "Киа Пиканто“, управляван от 57-годишна бургазлийка, поради скорост, несъобразена с атмосферните условия и състоянието на пътното платно, навлиза в насрещната пътна лента и блъска челно "Сеат Алтеа“, управляван от 48-годишен мъж от Царево.

Шофьорът на сеата е откаран в УМБАЛ – Бургас с луксация на таза. Неговата съпруга, 48-годишна жена от Царево, се е разминала с леки наранявания. Водачката на киата е получила фрактури на дясната предмишница и лявата ключица, както и контузия на корема, и е откарана в същото лечебно заведение.