Община Созопол обяви кога се спира строителството на територията ѝ за летния сезон, видя Burgas24.bg.

Със заповед на кмета Тихомир Янакиев се спира извършването на строително-монтажни дейности за територията на град Созопол и в.с."Дюни", считано от 15 май 2026 г. до 30 септември 2026г., включително на вътрешните ремонтни дейности.

В срок до 22 май трябва да се извърши ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация.

За Черноморец; м. "Света Марина", м. "Буджака", м. "Каваци", м. "Мапи", м. "Градина", м. "Аклади", м. "Ачмалъци", м. "Герени", м. "Аклади чеири", м."Акра", с.о.“Червенка“, както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища (вилни и туристически селища), находящи се в землището на град Созопол и град Черноморец от 01.06.2026 год. до 30.09.2026 г. се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.

До 01.06.2026 год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, пише още в заповедта.

Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони "А" и "Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК от 01.06.2026 г. до 15.09.2026 г. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 16:00 ч. до 19:00 ч.

Изключения от забраните се допускат за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности, както и обектите от обществен интерес.